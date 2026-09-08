Scuola: “in Toscana occupate tutte le cattedre in organico”

Ad affermarlo Luciano Tagliaferri, direttore dell’ufficio scolastico regionale della Toscana in merito alla situazione delle scuole in Toscana a pochi giorni dall’inizio dell’anno scolastico.

“Gli studenti sono 427.000 in tutta la regione Toscana. E tutte le cattedre in organico di diritto le abbiamo occupate con i concorsi, con l’immissione in ruolo. Per l’organico di diritto se sono rimaste fuori alcune cattedre è perché non c’era la capienza nei concorsi, cioè non c’erano abbastanza vincitori per tutti i posti. Però i posti di ruolo li abbiamo dati tutti”. Così Luciano Tagliaferri, direttore dell’ufficio scolastico regionale della Toscana ha risposto a chi gli chiedeva la situazione delle scuole in Toscana a pochi giorni dall’inizio dell’anno scolastico.

“Quelli che dalla stampa vengono definiti precari – ha aggiunto parlando a margine di un evento a Firenze – in realtà sono docenti a tempo determinato, quindi è chiaro che non hanno un posto fisso, in realtà sono tutti quei docenti di sostegno che grazie alla possibilità delle deroghe riusciamo a inserire nelle scuole che ce lo chiedono. Tra l’altro la regione Toscana ha avuto il record in Italia delle deroghe per i docenti di sostegno”. Per Tagliaferri questo dimostra “l’attenzione che noi abbiamo per il mondo della scuola, soprattutto legata alla disabilità. Quindi dico che l’anno scolastico inizierà bene”. Parlando poi degli accorpamenti, Tagliaferri ha detto che “sono andati bene” e “nessuno ha perso il posto”