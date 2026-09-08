Lorena: domani a Squinzano i funerali nella chiesa dove fu battezzata

Si svolgeranno domani pomeriggio alle 17.00 nella chiesa Maria Regina in via Risorgimento, a Squinzano, i funeri di Lorena Isceri, la 45enne uccisa dal suo ex gettata che l’ha lanciata da un viadotto della A/1. La chiesa dove si svolgeranno i funerali.

La sua vita si chiude dunque là dove era cominciata: nella chiesa Maria Regina in via Risorgimento, a Squinzano, la parrocchia di appartenenza della famiglia Isceri e dove Lorena è stata battezzata.

La salma della 45enne salentina, da quanto si apprende, dovrebbe arrivare direttamente in chiesa nella seconda parte della mattinata portata da Firenze in Salento in auto da una ditta di pompe funebri di Brindisi. Il feretro resterà in chiesa fino all’inizio delle esequie. Il Comune di Squinzano ha allestito un maxi schermo sul piazzale della Chiesa per garantire la partecipazione dell’intera cittadinanza.

Gli amici di Lorena stanno preparando due gigantografie del volto dell’amica scomparsa. Una sarà posta all’esterno della chiesa e una all’interno.

Ieri l’autopsia ha chiarito che la donna era ancora in vita quando è stata scaraventata dal viadotto dell’A1 dall’ex fidanzato Federico Vella. E’ quanto emergerebbe dall’esame esterno e dalla Tac sulla salma di Lorenza, di cui è in corso l’autopsia. La valutazione definitiva sarà tuttavia riportata nella relazione del medico legale Beatrice Defraia, nominato dal sostituto procuratore di Firenze, Antonio Natale. La relazione sarà consegnata fra 90 giorni.

Il sindaco di Squinzano Mario Pede ha proclamato per domani il lutto cittadino in occasione del funerale di Lorena “quale segno tangibile della partecipazione dell’Amministrazione comunale e della cittadinanza al dolore della famiglia”. L’ordinanza dispone l’esposizione delle bandiere a mezz’asta sul palazzo del Comune e, in ricordo di Lorena, per tutto il mese di settembre la sera sarà illuminata di rosso la facciata esterna di Palazzo dell’Orologio in piazza Plebiscito e di villa Cleopazzo.

Inoltre, durante le esequie, le attività commerciali sospenderanno le proprie attività in segno di rispetto e partecipazione, mentre le scuole del paese sono state invitate a promuovere momenti di riflessione e sensibilizzazione sul tema della violenza contro le donne e sul valore del rispetto della persona. Sempre a Squinzano, l’Amministrazione comunale e il Comitato spontaneo Per Lorena hanno organizzato una fiaccolata per venerdì prossimo 11 settembre alle 20.00. Il corteo partirà dalla casa di via De Pietro dove abita la famiglia Isceri per raggiungere la panchina rossa, simbolo del rifiuto della violenza di genere, che si trova in piazza Vittoria