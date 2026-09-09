Nuova console generale e direttrice dell’Institut français Firenze

Nuova console generale e direttrice dell’Institut français di Firenze: è Anne-Laure Jeanvoine, 44 anni, con quasi 20 anni di esperienza all’interno del ministero degli Affari esteri ed europei francese.
Nuova console generale e direttrice dell’Institut français di Firenze: è Anne-Laure Jeanvoine, 44 anni, con quasi 20 anni di esperienza all’interno del ministero degli Affari esteri ed europei francese, durante la quale è stata consigliera negoziatrice per la Missione permanente della Francia presso le Nazioni Unite a New York, consigliera politica per l’Undp e vice ambasciatrice presso l’Ambasciata di Francia in Norvegia. Negli ultimi quattro anni al ministero degli Esteri a Parigi ha lavorato alla Direzione delle Risorse Umane. All’inizio della sua carriera, aveva lavorato alla Corte nazionale del diritto d’asilo. “Dotata di un profilo multidisciplinare, un forte background internazionale e la padronanza di cinque lingue – si spiega dall’Institut français -, Anne-Laure Jeanvoine assume la guida del consolato generale e dell’Institut français Firenze con l’obiettivo di rafforzare ulteriormente i legami culturali, linguistici, economici e istituzionali con la Francia”. Come console generale la sua giurisdizione comprende – oltre alla Toscana – anche le Marche e la Repubblica di San Marino.