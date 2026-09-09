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ToscanaCronacaParissi, Sollicciano più affollato di prima, riunire tavolo interistituzionale
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Parissi, Sollicciano più affollato di prima, riunire tavolo interistituzionale

By Raffaele Palumbo

Il Garante dei detenuti di Firenze Giancarlo Parissi chiede all’assessore al Welfare del Comune di Firenze Nicola Paulesu di riprendere i lavori del tavolo interistituzionale su Sollicciano.

“E’ opportuno che il tavolo interistituzionale” sul carcere di Sollicciano, a Firenze, ideato dall’assessore al “welfare Nicola Paulesu in collaborazione con la direzione dell’istituto, riprenda i propri lavori. Il tavolo si dovrebbe riunire una volta ogni due mesi, affrontando i problemi pratici. Prima che arrivasse intervento della magistratura a chiusura delle sette sezioni, il tavolo si era riunito tre volte”. Lo ha dichiarato il garante dei detenuti di Firenze Giancarlo Parissi, intervenendo nel corso della commissione politiche sociali e sanità, presieduta da Edoardo Amato (Pd). “Tra i temi da affrontare – ha aggiunto Parissi – c’era il problema delle dimissioni dal carcere per fine pena delle persone con fascicolo sanitario aperto”. Dopo l’intervento della magistratura “il primo provvedimento è stata la chiusura di questo tavolo”. Parissi ha spiegato che attualmente “i detenuti a Sollicciano sono 460, il 70% sono extracomunitari, i famosi 3mq” di spazio “a persona sono una mera teoria. Le percentuali sul sovraffollamento difficilmente rendono giustizia di quella che è la realtà. È vero che sono state trasferite persone, ma Sollicciano è più sovraffollato di prima: continuano a entrare persone e sono diminuiti gli spazi”. Secondo Parissi “il sovraffollamento è un problema, ma non è il primo”.
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