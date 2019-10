Erika: palloncini bianchi e rosa per l’ultimo saluto a Livorno

Grande commozione all’interno della chiesa mentre, al passaggio del feretro di Erika, circa 200 persone hanno fatto volare in cielo palloncini bianchi e rosa. Nella parrocchia, intorno ai

familiari, si sono stretti tanti amici della giovane e quanti hanno voluto darle l’ultimo saluto.

Per la morte di Erika al momento ci sono 3 indagati: il legale rappresentante del locale, il presunto spacciatore e una terza persona. Le accuse contestate sono quelle di morte in conseguenza di altro reato e spaccio di sostanze stupefacenti.

I tre sono indagati per la morte della 19enne avvenuta nella notte tra sabato e domenica scorsi nella discoteca di Sovigliana a Vinci (Fi). La procura contesta in particolar modo al rappresentante legale di non aver impedito ciò che sarebbe stato giuridicamente obbligato a impedire per la sua qualifica, ossia il presunto episodio di spaccio che poi avrebbe portato alla morte della giovane.