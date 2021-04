🎧 Enrico Gabrielli (Calibro 35) presenta: Ghosts Goblins Ghouls Play Episode Pause Episode Mute/Unmute Episode Rewind 10 Seconds 1x Fast Forward 30 seconds 00:00 / 00:19:29 Share Share Link Embed

Ghosts Goblins Ghouls a tribute to the iconic Arcade Music. La quattordicesima uscita di 19’40”, collana di album musicali spediti a domicilio a cura di Enrico Gabrielli e Sebastiano De Gennaro. L’intervista a cura di Davide Agazzi

Il duo, composto da Enrico Gabrielli (Calibro 35) e Sebastiano De Gennaro per l’occasione ha scelto di rimettere mano alle colonne sonore di due storici videogiochi. Due vere e proprie icone del gaming anni ’80: Ghosts n Goblins (1985 di Ayako Mori) ed il seguito Ghouls n Ghosts (1988 di Tim Follin).

Nel futuro della collana ci sono altre uscite legate al mondo degli arcade, inclusa la creazione di un videogioco completamente originale realizzato dallo stesso Sebastiano De Gennaro.

Sebastiano De Gennaro, clavinet, vibraphone, xylophone, timpani, percussions, electronics

Enrico Gabrielli, harpsichord, B clarinet, Eb clarinet, bass clarinet, sax alto and tenor, flute, recorder

Ogni quattro mesi 19’40” pubblica una nuova opera legata alle precedenti da un sottile filo conduttore: un approccio colto e anti accademico al repertorio della musica scritta, che noi definiamo musica anticlassica. Piuttosto che un’etichetta musicale, 19’40” rappresenta un territorio di sperimentazione di repertori trasversali e prassi esecutive (seriamente) ludiche.

Ghosts ‘n Goblins is a run and gun platform game created by Tokuro Fujiwara and developed by Capcom. The first entry in the series was Ghosts ‘n Goblins, released in arcades on September 19, 1985.

Ghouls ‘n Ghosts is a side-scrolling platform game developed by Capcom and released as an arcade game in 1988, and subsequently ported to a number of other platforms. It is the sequel to Ghosts ‘n Goblins and the second game in the Ghosts ‘n Goblins series.