Enrico Gabrielli (Calibro 35) presenta: At The Gate Of The Twilight Zone

At The Gates Of The Twilight Zone è un disco che raccoglie alcune delle musiche che il compositore americano Bernard Herrmann scrisse per la celebre serie televisiva giunta in Italia con il titolo “Ai confini della realtà”, creata da Rod Serling a partire dagli anni Cinquanta. Il periodo che va 1958 dal 1963 è considerato il picco della parabola creativa di Bernard Herrmann. In questo quinquennio si concentrano alcune tra le sue musiche per film più note: La donna che visse due volte (1958), Intrigo internazionale (1959) e Psycho (1960) di Alfred Hitchcock, Viaggio al centro della Terra (1959) di Henry Levin, Tenera è la notte (1962) di Henry King, Il promontorio della paura (1962) di J. Lee Thompson e Gli Argonauti (1963) di Don Chaffey.

