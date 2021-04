Covid, “Alcolismo aumentato anche in Toscana. Chiedere aiuto subito”,mese prevenzione

“Quando ci accorgiamo che le sostanze compromettono un qualunque aspetto dell’esistenza è davvero il momento di chiedere aiuto senza aspettare”, dice Andrea Quartini, medico alcologo Asl Toscana Centro che collabora con Alcolisti Anonimi.

Aprile è il mese della prevenzione alcologica per la sensibilizzazione sui danni causati dalle dipendenze. L’anno segnato dal Covid ha visto aumentare le diverse dipendenze e stili di vita dannosi. “C’è stato un aumento di uso di sostanze, problemi di obesità, gaming patologico nei giovani e anche rispetto alle problematiche alcool correlate c’è stato un aumento del consumo. Abbiamo dati che indicano come in Toscana, come Piemonte e Liguria siano aumentati più che in altre aree”, conclude Quartini.