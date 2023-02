Enpa per cinghiali: “Tra possibili linee di intervento anche la somministrazione del farmaco contraccettivo Gonacon”

Firenze, in una nota, l’Ente nazionale protezione animali (Enpa), sostiene che l’unica vera strada da seguire per la riduzione del numero degli ungulati, sia “l’utilizzo di metodi ecologici di prevenzione, con una visione meno banale e più ampia del fenomeno”.

“In questi giorni osserviamo in Toscana scrive Enpa – una vera offensiva contro i cinghiali, finalizzata ad ottenere il via libera ad uccisioni di massa. Ma si tratta, è bene ricordarlo, di iniziative anti-scientifiche di chiara natura ideologica”.

L’Enpa ricorda quanto spiegato “in un rapporto dell’Ispra presentato alcune settimane fa nel quale è mostrato chiaramente che nonostante il forte incremento degli abbattimenti di ungulati (+45%) tra il 2015 e il 2021 (in totale ne sono stati uccisi 2 milioni) non solo le popolazioni non erano diminuite, ma anche presunti danni all’agricoltura non erano calati. Paradossalmente, erano addirittura aumentati”.

“Se davvero intendessero seguire un approccio scientifico e non ideologico, come più volte ribadito anche di recente, governo, parlamento ed enti locali – prosegue Enpa – dovrebbero partire da questa evidenza scientifica e attuare una radicale inversione di marcia rispetto alle politiche fallimentari di questi ultimi anni”.

Politiche che, sottolinea sempre l’associazione, avranno soddisfatto i cacciatori ma che non hanno risolto il presunto problema. Anzi lo hanno aggravato. La destrutturazione e la dispersione dei branchi, causata dalle fucilate, finiscono infatti per incrementare considerevolmente il potenziale riproduttivo delle femmine, altrimenti “imbrigliato” nella struttura matriarcale del branco stesso.

Per l’Empa, si spiega ancora nella nota, “si dovrebbe partire dalla consapevolezza del degrado ambientale e dalla frammentazione degli habitat, fino ad arrivare all’adozione di ovvie misure quali un’efficace raccolta dei rifiuti, la creazione di corridoi biologici e di sottopassi, alla costruzione di barriere di contenimento sul ciglio stradale, a sistemi di prevenzione come recinzioni elettriche per proteggere i campi e, in alcuni casi anche il dislocamento degli esemplari in aree non urbanizzate. Tra le possibili linee di intervento anche l’attuazione di progetti con la somministrazione agli ungulati del farmaco contraccettivo Gonacon, che da tempo Enpa sostiene”.