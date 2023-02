Torre del Mangia, nessuna lesione dopo il terremoto ma resta chiusa

Siena, “Non si sono registrate criticità per quanto riguarda la Torre del Mangia e quindi non sembrano esserci lesioni o segni lasciati dagli eventi sismici”.

Lo spiega, in una nota, Paolo Ceccotti, responsabile Protezione Civile del Comune di Siena al termine del sopralluogo nel palazzo comunale, di cui la celebre torre fa parte, dopo lo sciame sismico che sta interessando la città da mercoledì sera. L’accesso alla Torre del Mangia, come quello ai musei e ai teatri comunali, era stato interdetto con ordinanza sindacale.

“E’ comunque necessario – aggiunge Ceccotti – prendersi qualche giorno, non tanto per ulteriori valutazioni, ma per vedere come evolve la situazione e considerando anche il fatto che per salire ci sono diversi scalini da fare, che la scala è stretta e per questo occorre considerare anche le possibili reazioni che la gente potrebbe avere”.

La Torre del Mangia resta dunque chiusa al pubblico.

Per quanto riguarda le famiglie evacuate ieri dalla propria abitazione a causa di un problema alle scale della palazzina “ci stiamo attivando, come già fatto nella giornata di ieri, per riportarle a casa e ad una normalità che li spetta”, ha spiegato l’assessore alla Protezione Civile Francesca Appolloni.

“Contiamo di poterle far rientrare nelle loro abitazioni in giornata o al massimo domani” ha aggiunto Ceccotti.