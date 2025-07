Empoli: ‘sbloccata’ dopo 9 anni eredità di 450mila euro per canile e gattile

Dopo 9 anni sarà possibile realizzare la volontà della signora Rina Nuti, morta nel 2016 lasciando un’eredità da circa un milione di euro – tra conti corrente, titoli e immobili – al Comune di Empoli (Firenze) per il canile comunale e un nuovo gattile.

La costruzione del gattile era stata bloccata a causa della mancata vendita di tre immobili a Fucecchio, Viareggio (Lucca) e Empoli. Dopo un primo avviso di vendita andato deserto tra marzo e aprile 2024, il Comune ha unificato in un lotto unico i tre immobili con una riduzione del valore iniziale, riuscendo ad aggiudicarli in via provvisoria alla Cooperativa Colori per circa 450mila euro.

Questa somma andrà così ad aggiungersi ai 200mila euro in liquidità, messi a bilancio nel 2019, a tre anni dalla scomparsa della donna, quando il Comune accettò l’eredità.

“Con la vendita degli immobili – spiega il sindaco di Empoli Alessio Mantellassi – possiamo ottemperare alle richieste dell’eredità. Entro l’anno sarà terminata la procedura di alienazione, nel 2026 si terrà la gara per i lavori”.

Nei mesi scorsi gli uffici comunali hanno lavorato al progetto, ma il Comune dii Empoli, invece che intervenire sul gattile esistente, dovrà identificare un altro terreno per realizzare

una nuova struttura. A seguito dell’ondata di maltempo di marzo, infatti, l’attuale gattile finì alluvionato mostrando criticità dal punto di vista idraulico, mentre le opere del raddoppio

ferroviario Empoli-Granaiolo comporterebbero anche una riduzione degli spazi attuali.