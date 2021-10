Elezioni: seggi aperti in 31 Comuni toscani, più di 300 mila al voto

Elezioni: si sono aperti alle 7 i seggi per la consultazione elettorale di oggi e domani. Si vota per il rinnovo di 1.192 amministrazioni comunali, per le suppletive della Camera e per le regionali in Calabria. Sono 12.147.040 gli elettori chiamati alle urne, distribuiti in 14.505 sezioni. Oggi i seggi rimarranno aperti fino alle 23, e domani dalle 7 alle 15.

Speciale elezioni in diretta domani dalle 15 su Controradio.

Anche la Toscana al voto per le elezioni comunali 2021 , che nella nostra regione riguardano 31 comuni (tra cui anche Sesto Fiorentino e Reggello, nella Città Metropolitana di Firenze), ma alle amministrative si aggiunge anche l’appuntamento nazionale delle elezioni suppletive a Siena, con i candidati che corrono per una poltrona in Parlamento.

Sono 303.000 i toscani chiamati alle urne per scegliere i nuovi sindaci e i nuovi consiglieri comunali.

A causa dell’emergenza Covid, la data delle elezioni amministrative è slittata dalla primavera all’autunno 2021 anche in Toscana: il voto per le comunali è fissato per oggi domenica 3 e per lunedì 4 ottobre nei seguenti orari:

domenica 3 ottobre 2021 seggi aperti dalle ore 7.00 alle 23.00

lunedì 4 ottobre 2021 dalle 7.00 alle 15.00.



Sono 31 i comuni dove si vota in Toscana per le elezioni amministrative 2021, 2 sono in provincia di Firenze: Sesto Fiorentino e Reggello. Verrà scelto il primo cittadino in un comune capoluogo di provincia (Grosseto) e in altre 6 città con più di 15.000 abitanti (Montevarchi, Sansepolcro, Massarosa, Altopascio, oltre a Sesto Fiorentino e Reggello). Le altre 24 cittadine sono più piccole e hanno meno di 15.000 residenti. Nelle elezioni comunali è prevista la possibilità di voto disgiunto. Lo spoglio delle schede inizierà subito dopo la chiusura delle urne . Nei comuni con più di 15.000 abitanti se nessuno dei candidati avrà ottenuto il 50% più uno dei voti si andrà al secondo turno: l'eventuale ballottaggio delle elezioni comunali è fissato nei giorni di domenica 17 ottobre e lunedì 18 ottobre 2021.Per eleggere il sindaco del proprio comune di residenza e rinnovare la composizione del Consiglio comunale. Resteranno in carica per 5 anni, salvo scioglimento anticipato per i motivi previsti dalla legge.

Oltre che in 3 città (Chiusi, Monticiano, Trequanda) interessate dalle elezioni comunali, si vota per le elezioni suppletive per la Camera. Si tratta tornata speciale indetta per eleggere un deputato dopo che in Parlamento è rimasto vacante il seggio inizialmente assegnato a Pier Carlo Padoan (PD). L’esponente politico si è dimesso a seguito della sua entrata nel consiglio di amministrazione della banca Unicredit.

Tra i 7 candidati alle elezioni suppletive di Siena ci sono anche il segretario del Partito Democratico Enrico Letta e quello del Partito Comunista Marco Rizzo, oltre a Tommaso Marrocchesi Marzi (centrodestra – Lega, Forza Italia, Fratelli d’Italia, Noi con l’Italia), Elena Golini (Potere al Popolo), Mauro Aurigi (Italexit con Paragone), Tommaso Agostini (3V), Angelina Rappuoli (Movimento Nazionale Italiano).