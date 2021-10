Amministrative, 31 Comuni toscani al voto e suppletive a Siena

Amministrative: anche la Toscana al voto per le elezioni comunali 2021, che nella nostra regione riguardano 31 comuni (tra cui anche Sesto Fiorentino e Reggello, nella Città Metropolitana di Firenze), ma alle amministrative si aggiunge anche l’appuntamento nazionale delle elezioni suppletive a Siena, con i candidati che corrono per una poltrona in Parlamento. SPECIALE elezioni con dirette, interviste e approfondimenti dalle 15 di lunedì 4 ottobre su Controradio.

Sono 303.000 i toscani chiamati alle urne per scegliere i nuovi sindaci e i nuovi consiglieri comunali.

A causa dell’emergenza Covid, la data delle elezioni amministrative è slittata dalla primavera all’autunno 2021 anche in Toscana: il voto per le comunali è fissato per domani domenica 3 e per lunedì 4 ottobre nei seguenti orari:

domenica 3 ottobre 2021 seggi aperti dalle ore 7.00 alle 23.00

lunedì 4 ottobre 2021 dalle 7.00 alle 15.00

Lo spoglio delle schede inizierà subito dopo la chiusura delle urne. Nei comuni con più di 15.000 abitanti se nessuno dei candidati avrà ottenuto il 50% più uno dei voti si andrà al secondo turno: l’eventuale ballottaggio delle elezioni comunali è fissato nei giorni di domenica 17 ottobre e lunedì 18 ottobre 2021.Per eleggere il sindaco del proprio comune di residenza e rinnovare la composizione del Consiglio comunale. Resteranno in carica per 5 anni, salvo scioglimento anticipato per i motivi previsti dalla legge.

Sono 31 i comuni dove si vota in Toscana per le elezioni amministrative 2021, 2 sono in provincia di Firenze: Sesto Fiorentino e Reggello. Verrà scelto il primo cittadino in un comune capoluogo di provincia (Grosseto) e in altre 6 città con più di 15.000 abitanti (Montevarchi, Sansepolcro, Massarosa, Altopascio, oltre a Sesto Fiorentino e Reggello). Le altre 24 cittadine sono più piccole e hanno meno di 15.000 residenti. Nelle elezioni comunali è prevista la possibilità di voto disgiunto.

Oltre che in 3 città (Chiusi, Monticiano, Trequanda) interessate dalle elezioni comunali, si vota per le elezioni suppletive per la Camera. Si tratta tornata speciale indetta per eleggere un deputato dopo che in Parlamento è rimasto vacante il seggio inizialmente assegnato a Pier Carlo Padoan (PD). L’esponente politico si è dimesso a seguito della sua entrata nel consiglio di amministrazione della banca Unicredit.

Tra i 7 candidati alle elezioni suppletive di Siena ci sono anche il segretario del Partito Democratico Enrico Letta e quello del Partito Comunista Marco Rizzo, oltre a Tommaso Marrocchesi Marzi (centrodestra – Lega, Forza Italia, Fratelli d’Italia, Noi con l’Italia), Elena Golini (Potere al Popolo), Mauro Aurigi (Italexit con Paragone), Tommaso Agostini (3V), Angelina Rappuoli (Movimento Nazionale Italiano).