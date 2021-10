Versilia: scontro fra auto, morto 31enne e 4 feriti

Versilia: incidente mortale stamani alle 5.30 sulla via Sarzanese a Beccatoio di Pietrasanta (Lucca) dove un’auto con due giovani si è cappottata ed è finita contro un’altra che sopraggiungeva in senso contrario.

La vittima è Luca Marchetti, 31 anni (rpt: 31 anni) di Camaiore. Il giovane era a bordo dell’auto cappottata ed è morto nell’incidente. L’altro occupante ha riportato la frattura del femore. C’erano tre giovani sull’altra auto: sono rimasti tutti feriti e sono stati portati all’ospedale Versilia, due in codici di gravità giallo, uno col codice verde. Sul posto medici e ambulanze del 118, vigili del fuoco e i carabinieri per rilievi.

Secondo una prima ricostruzione l’auto sulla quale viaggiava la vittima, una Vw Golf, procedeva in direzione Pietrasanta quando nei pressi dell’abitato di Capezzano Pianore, in località Baccatoio, è finita prima contro un tiglio a margine della strada Sarzanese, poi si è cappottata finendo davanti a un ristorante, venendo impattata da un’altra auto, una Peugeot 206, proveniente in senso contrario. Il giovane è rimasto bloccato nell’abitacolo della Golf e per i gravi traumi è morto subito, quindi è stato estratto dai vigili del fuoco intervenuti sul posto col 118.

I vigili del fuoco hanno estratto anche l’altro giovane occupante della Golf che si è procurato la frattura del femore. Ai suoi richiami l’amico non rispondeva più. Sulla Peugeot, l’atra vettura coinvolta nell’incidente, viaggiavano altri tre giovani che per fortuna sono rimasti feriti in maniera lieve. Accertamenti dei carabinieri sono in corso per ricostruire cause e dinamiche dell’incidente.