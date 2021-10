Morte Luana: asta d’arte, raccolti 33mila euro per il figlio della giovane

Circa 200 le opere d’arte contemporanea riunite per l’iniziativa grazie a una mobilitazione corale che ha coinvolto decine di artisti, l’Archivio Carlo Palli, Farsettiarte, le istituzioni e un gruppo di sponsor.

La somma, spiega un comunicato, potrà comunque aumentare nei prossimi giorni grazie ad altre offerte per le opere rimaste invendute. La Fondazione Opera Santa Rita, attraverso un conto corrente dedicato, devolverà i fondi raccolti interamente al bambino di Luana D’Orazio, la giovane donna rimasta uccisa nell’incidente sul lavoro del maggio scorso in una ditta tessile a Montemurlo (Prato). Carlo Palli e Leonardo Farsetti, che si sono impegnati per la riuscita di questa iniziativa, hanno dichiarato: “Era un’asta che metteva al primo posto la solidarietà e la raccolta di 33mila euro è per noi un bel risultato. Ringraziamo di cuore tutti coloro che hanno partecipato, le istituzioni che ci hanno sostenuto e gli sponsor che si sono dimostrati generosi”.