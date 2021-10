La Diretta – monodramma satirico sul narcisismo maschile al Teatro dell’Affratellamento

Daniele Giuliani, attore, regista e docente di Pedagogia Teatrale, mette in scena una farsa in cui spicca la derisione sugli stereotipi più tipici dell’uomo contemporaneo, rivelando quanto sotto una maschera di grandezza, si nascondano molte fragilità inconfessate. Sul palco anche Roberta Leone, con la sua presenza unicamente passiva, sovrastata da un “lui” assolutamente egocentrico.

“La Diretta” scritto, diretto e interpretato da Daniele Giuliani. Hanno collaborato Rebecca Argus e Roberta Leone.

Produzione: Compagnia dei Giuliani in collaborazione con Sfumature In Atto A.p.s. e Centro Culturale Ex-Fila.

Il monologo, in cui spicca la derisione su certi stereotipi dell’uomo contemporaneo, rivela quanto sotto una maschera di delirante grandezza si nascondano fragilità inconfessate.

Con questo spettacolo Daniele Giuliani vuole recuperare la funzione etimologica del teatro che è quella di mostrare, di far vedere, di mettere in sostanza il pubblico davanti ad uno specchio per offrire allo spettatore la possibilità di interrogare se stesso, riconoscendo come propria (o disconoscendo) la storia rappresentata.

“La Diretta – sottolinea Daniele Giuliani – nasce dopo uno studio sul teatro della derisione di Eugène Ionesco e sull’opera di Ettore Petrolini predecessore per alcuni versi del Teatro dell’Assurdo e delle avanguardie teatrali del Novecento. Pur nutrendosi dei contributi di questi due giganti del teatro internazionale, lo spettacolo prende vita propria mettendo in scena la frammentazione della psiche dell’individuo maschile, con un conseguente vuoto di senso che si sviluppa pienamente nel corso della performance”.