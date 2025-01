Elezioni regionali Toscana: sondaggio, Giani supera il 50% secondo Emg

Elezioni – Per le prossime regionali in Toscana il presidente uscente, Eugenio Giani, è accreditato di un consenso superiore al 50%: lo afferma un sondaggio commissionato dall’emittente Toscana Tv a Emg Different, secondo cui l’esponente del Pd riuscirebbe a prevalere con un margine di almeno 10 punti sul candidato ritenuto più probabile espresso dal centrodestra, l’attuale sindaco di Pistoia Alessandro Tomasi (FdI).

Due gli scenari presi in esame: un Giani candidato con il centrosinistra, senza l’apporto del Movimento 5 Stelle, otterrebbe il 51% dei consensi, contro il 39,5% di Tomasi. In caso di ‘campo largo’, invece, Giani otterrebbe il 55%, con Tomasi al 40%. Fra i singoli partiti, in testa il Pd con il 33%, seguito nel campo del centrosinistra da Avs (7%), Iv (3,5%), Azione (2,5%) e +Europa (1%); nel centrodestra avanti FdI (25%), seguita da Forza Italia (7%), Lega (5%), Noi Moderati (1,5%).

Giani, presidente uscente, è più conosciuto dai toscani (63% contro il 44% di Tomasi), e ha un tasso di fiducia più alto (36% contro 12%). Il 72% dei rispondenti al sondaggio attribuisce almeno la sufficienza all’operato del governatore in carica: il dato è più alto fra gli elettori di centrosinistra (90%) e centro (80%), ma anche il 49% degli elettori di destra e centrodestra si dichiara soddisfatto.