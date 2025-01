Incendio nell’ex Meccanotessile di Firenze

Incendio in via Taddeo Alderotti, nell’area dell’ex Meccanotessile. I vigili del fuoco del comando centrale sono intervenuti attorno alle 17,40 per le fiamme che si sono sviluppate all’interno dell’edificio in disuso.

Una squadra di terra ha effettuato lo spegnimento dell‘incendio di masserizie e verificato l’eventuale presenza di persone; sul posto inviata anche un’autobotte e il carro aria. Presenti in via precauzionale anche il personale sanitario del 118, polizia e vigili urbani.

“L’area dell’ex Meccanotessile è da tempo in attesa di una riqualificazione complessiva da parte dell’amministrazione. Tante promesse vane, altrettanti incidenti di percorso che oggi fanno sì che la situazione sia sempre la solita. I cittadini necessitano risposte e non possono più vivere con il costante rischio di veder messa a repentaglio la propria incolumità per l’incapacità di questa amministrazione. Ci auguriamo che non si voglia aspettare che ci scappi il morto prima di intervenire”, affermano i consiglieri di Fratelli d’Italia Giovanni Gandolfo, Angela Sirello (capogruppo), Alessandro Draghi e Matteo Chelli a proposito dell’incendio odierno nell’area di via Alderotti.

“Un evento contenuto e circoscritto che si è sviluppato dai materiali presenti all’interno della struttura”, precisa l’assessore comunale al patrimonio Dario Danti.

“Nessuna persona è stata coinvolta e il rogo è stato domato in poco tempo dai vigili del fuoco – aggiunge l’assessore -. Sul posto, insieme ai pompieri e alle pattuglie della polizia di Stato, c’erano anche quelle della polizia municipale. Non è intervenuta la nostra protezione civile perché non c’erano persone da assistere”.