Regionali: centrodestra diviso sulla candidatura Tomasi

L’ipotesi di candidare il Sindaco di Pistoia Alessandro Tomasi di Fratelli d’Italia alla presidenza della Regione Toscana divide il centrodestra. Opposizioni nella Lega, che vorrebbe Vannacci e in Forza Italia che pensa a Del Debbio.

Se tutto va bene, per le elezioni regionali in Toscana si voterà tra un anno. Autunno 2025. Oppure potrebbero essere rinviate – per accumulo ritardi dovuti al Covid – alla primavera del 2026. E nel centrodestra, quando tutto sembrava già chiuso in tempi record, la partita è tutta aperta. Fratelli d’Italia dice che in Toscana ha in mano il gioco e candida il Sindaco di Pistoia al secondo mandato Alessandro Tomasi, ormai da più di un anno. E che a sua volta già parla da candidato ufficiale. Troppo facile. La cosa non è mai andata giù al resto dei partiti del centrodestra. La Lega voleva le primarie e ora pensa di candidare il generale Vannacci, quello del Mondo al contrario. Lui in Regione si sta muovendo, ma si vocifera che Susanna Ceccardi voglia candidarlo per fargli sbattere la testa a rottamarlo. Un po’ come aveva sperato di fare Salvini alle europee. Tatticismi, mosse preliminari. La Lega potrebbe dare il Veneto a Fratelli d’Italia dirottando Zaia su Venezia e allora pretenderebbe la Toscana. No, troppo facile. C’è di mezzo anche Forza Italia che vorrebbe spostare in direzione opposta il baricentro della candidatura su un moderato che guardi al centro e agli ex democristiani, anche di centrosinistra. Infruttuoso territorio di caccia, molto affollato. Ma il conduttore Mediaset, il lucchese Paolo Del Debbio, aveva già detto no nel 2020. Si parla allora di Marco Stella o di Debora Bergamini. Insomma la critica che viene mossa a Tomasi, ovvero “non mobilita”, potrebbe essere rivolta anche ad altri. Vannacci a parte, che ha avuto negli ultimi tempi una grande ribalta nazionale. Basterà? Fratelli d’Italia per il momento non ci sta. Così come d’altra parte era accaduto per le amministrative a Firenze. Lo stesso Vannacci durante l’ultimo incontro organizzato a Marina di Grosseto aveva smentito. Sarebbe veramente il mondo al contrario.