www.controradio.it Qualità della vita: Firenze al top in Italia per le donne. Arezzo è terza Play Episode Pause Episode Mute/Unmute Episode Rewind 10 Seconds 1x Fast Forward 30 seconds 00:00 / 00:01:22 Share Share Link Embed

La provincia di Firenze si colloca al primo posto in Italia per la qualità della vita delle donne . A dirlo è la quarta edizione della classifica stilata dal sole 24 ore

Dal tasso di occupazione alla quota di amministratrici comunali, alla percentuale di imprese femminili, al numero di giornate retribuite all’anno: sono alcuni dei 12 indicatori che vanno a comporre la classifica sulla qualità della vita delle donne stilata dal sole 24 ore e che premia la provincia di Firenze come la più virtuosa in Italia.

E per la Toscana non è l’unica notizia positiva visto che al secondo posto in classifica troviamo Arezzo.

Nella classifica a passarsela meglio sono le donne che abitano nell’Italia centrale, con Perugia al terzo gradino del podio. Ma quello che colpisce è soprattutto la frattura profonda tra Nord e Sud, fatta eccezione per Cagliari che si colloca al 24° posto, ed è al top per tasso di amministratori comunali donne. E questo nonostante in molte province del Sud la percentuale di laureate fra 25 e 49 anni sia superiore alla media nazionale.

Firenze è seconda per la quota di amministraci comunali donne. E spicca per speranza di vita, terza dietro Trento e Prato, per tasso di occupazione femminile (dove è 6 ª), oltre al ridotto gap occupazionale di genere (8 ° posto).

In generale le donne le donne lavorano meno degli uomini, sia come percentuale assoluta sia in termini di ore, e questo comporta ovviamente un minor reddito: nel settore privato il gap salariale medio tra uomini e donne è di 7.997 euro all’anno, e nel pubblico va ancora peggio dove la differenza si attesta a 9.482 euro

NELL’AUDIO IL SERVIZIO DI DOMENICO GUARINO