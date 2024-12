Ego Ella May, “Fieldnotes: Complete”. Il Disco della Settimana

Live sul palco principale del Montreal Jazz Festival a al leggendario Ronnie Scott’s di Londra, spesso paragaonata a Erykah Badu, Ego Ella May è stata nominata nella categoria Best Jazz Act per i MOBO Awards (prestigioso riconoscimento che nel Regno unito segnala artisti di qualsiasi nazionalità che si dedicano alla musica afroamericana) e ha guadagnato il JAZZ FM Awards nel 2021. Alcuni dei suoi brani sono stati inseriti in “Insecure” di Issa Rae, “Sex Education” + “Dear White People” di Netflix, nella serie OWN di Oprah Winfrey “Queen Sugar”, nella commedia della BBC “Dreaming Whilst Black” e in molti altri.

Il disco è stato pubblicato anche in versione doppio vinile autografato. Al momento l’artista è già al lavoro ad un nuovo album previsto per il 2025.

“Fieldnotes: Complete” di Ego Ella May è il nostro Disco della Settimana!