Esplosione a Calenzano, al momento due morti e diversi ustionati

Esplosione a Calenzano – E’ salito a 2 morti, 8 feriti e 4 dispersi il bilancio dell’esplosione avvenuta nel sito dell’Eni a Calenzano.

“Ancora in corso i soccorsi”, si spiega dalla prefettura che ha riunito il Ccs, il Centro coordinamento soccorsi che viene attivato da pianificazione nel caso di eventi che riguardino industrie a rischio di incidenti rilevanti quale il sito Eni di Calenzano.

I vigili del fuoco del comando provinciale di Perugia sono partiti per portare supporto ai colleghi impegnati per l’esplosione avvenuta nell’area del sito Eni a Calenzano. In particolare stanno raggiungendo la Toscana, risulta all’ANSA, un’autobotte, un altro mezzo di soccorso e diversi uomini.

Anche il Dipartimento della Protezione Civile ha attivato l’unità di crisi ed è in stretto coordinamento con il Centro di coordinamento dei soccorsi attivato dalla Prefettura. Il Dipartimento ribadisce l’invito ai cittadini a non avvicinarsi al luogo dell’incidente.