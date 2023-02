Effetto Venezia, edizione 2023 a Livorno dedicata al cinema

Livorno, sarà dedicata al tema del rapporto tra la città di Livorno e il cinema la nuova edizione della manifestazione labronica Effetto Venezia.

Lo ha annunciato il sindaco Luca Salvetti, presentando oggi la kermesse che sarà intitolata “Effetto Venezia 2023 il cinema è la città”. “L’idea di quest’anno è stata quella di collegare a Effetto Venezia 2023 il rapporto della nostra città con il cinema – ha detto – e ragionando su questo fronte abbiamo pensato a Marco Bruciati, perché fosse il direttore artistico di questa edizione: con entusiasmo ha subito cominciato a lavorare sul piano”.

Presenti oggi insieme al sindaco anche lo stesso Bruciati e agli assessori alla cultura Simone Lenzi e al commercio Rocco Garufo. Il primo elemento della nuova edizione sarà il “cinema espanso” con i palazzi del quartiere Venezia, sui quali saranno proiettati spezzoni realizzati da filmaker, che diventeranno un elemento fondamentale della narrazione.

Poi la strada, con tutte le forme del teatro di strada (teatro delle ombre e manifestazioni circensi per riprendere proprio lì da dove nasce il cinema) poi l'”effetto notte” con il programma di spettacolazione e eventi musicali, con i due palchi principali, uno in Fortezza Nuova dedicato alla musica e quello in piazza del Luogo Pio dove ci saranno talk show con personaggi del cinema. Anche la consueta offerta enogastronomica sarà in qualche modo collegata al cinema. “Per chi ama il cinema – ha detto Bruciati – è una opportunità che non poteva non essere colta.

L’unica edizione che fu in qualche modo collegata al cinema fu il 1995, in occasione del Centenario del cinema. Obiettivo – ha aggiunto il direttore artistico – è utilizzare questa edizione anche per far sì che il cinema diventi una ulteriore opportunità di crescita per il nostro territorio. Mi sono messo a lavorare su una visione, già oggi cominciamo a elaborare un percorso”. “Quello che è certo – ha concluso – è che non costruiremo un festival del cinema: Effetto Venezia è e rimarrà un festival multidisciplinare con l’elemento in più quest’anno della cornice del cinema che ci consentirà di far vivere ai visitatori l’esperienza di un film a cielo aperto proprio sulla storia del cinema”.