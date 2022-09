Editoria: al Visarno la festa delle librerie indipendenti

“Leggere è pop!”: il festival dedicato al libro, alla diffusione della lettura e alla valorizzazione delle librerie indipendenti si svolgerà all’Ippodromo del Visarno i prossimi 7, 8 e 9 ottobre.

Le librerie indipendenti rappresentano un grande valore: diffuse capillarmente sul territorio, a stretto contatto con il tessuto sociale, in grado di proporre prodotti che altri tendono a snobbare se non a nascondere. Per ultimo, ma non meno in portante, rappresentano un presidio sociale in quartieri dove l’offerta culturale non sempre è di primissimo piano.

Alle librerie indipendenti è dedicato Firenze Books: dopo il successo della passata edizione, quest’anno il festival incentrato sulla diffusione della lettura e alla valorizzazione delle librerie indipendenti si svolgerà all’Ippodromo del Visarno i prossimi 7, 8 e 9 ottobre. Firenze Books è un progetto di Confartigianato Imprese Firenze patrocinato dalla Città di Firenze e dalla Città Metropolitana di Firenze, realizzato con il contributo di Fondazione CR Firenze, Unicoop Firenze, Toscandia Spa ŠKODA Firenze.

Grandi protagoniste le librerie indipendenti fiorentine ovvero Libreria Florida, Libreria Alfani, Libreria, Leggermente e Farollo e Falpalà che hanno collaborato insieme a Confartigianato Imprese Firenze al palinsesto delle Manifestazione.

Firenze Books prevede, infatti, un ricco palinsesto con 50 presentazioni, tra cui il fumettista Pera Toons, Massimo Cotto con l’artista fiorentino Piero Pelù, il Premio Strega e Campiello Helena Janeczek, Saverio Tommasi, Marino Bartoletti, Lorenzo Baglioni, Beatrice Venezi, Ultimo Uomo e tanti altri, oltre a laboratori e letture per bambini.

Le stesse librerie che contribuiscono all’edizione 2022 di Firenze Books compongono e animano la neonata categoria delle librerie indipendenti perché dietro al libro e alla lettura c’è un tessuto economico estremamente importante. A ribadirlo è il presidente di Confartigianato Firenze Alessandro Sorani: “Siamo molto lieti di organizzare anche questa seconda edizione di Firenze Books, perché le librerie sono prima di tutto imprese, che ci impegniamo a difendere, tutelare e valorizzare, con il supporto delle Istituzioni, ma svolgono anche un prezioso ruolo di aggregazione sociale, in tutti i quartieri della città, e di diffusione della cultura”.