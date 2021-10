🎧 Firenze Books 'Una cittadella del libro' alla Manifattura Tabacchi Play Episode Pause Episode Mute/Unmute Episode Rewind 10 Seconds 1x Fast Forward 30 seconds 00:00 / 00:01:40 Share Share Link Embed

Firenze Books organizza quest’anno una “cittadella del libro” alla Manifattura Tabacchi con cinque librerie indipendenti fiorentine: Libreria Florida, Farollo e Falpalà , Libreria Leggermente, Libreria Alfani, Marabuk Libreria e con alcuni degli autori più amati dal pubblico: Marco Malvaldi, Fabio Genovesi, Francesco Recami, Nicoletta Verna, Carlotta Vagnoli e molti altri.

La nuova edizione di Firenze Books, promossa da Confartigianato Imprese con il patrocinio del Comune di Firenze, si svolgerà in tre giornate con i librai indipendenti, dall’8 al 10 ottobre 2021, dedicate ai libri e ai lettori di ogni età , impreziosito da un ricco programma composto da 30 appuntamenti a ingresso gratuito.

In podcast l’intervista a Alessandro Sorani, presidente di Confartigianato Firenze e all’assessore al commercio e alle attività produttive Federico Gianassi, a cura di Gimmy Tranquillo.Â

Con questa “tre giorni in presenza”, Confartigianato Firenze scommette ancora sulle librerie indipendenti fiorentine e sulle libraie e i librai che ne sono l’anima, punti di riferimento sempre più essenziali per ricevere consigli di lettura “su misura”, non solo per i lettori dei quartieri che le ospitano ma anche per l’intera città .

Alla manifestazione si affianca un importante calendario di presentazioni, letture, book talk e laboratori per bambini.

Ci troveremo a tu per tu con gli autori dei libri che stanno scalando le classifiche nazionali per vendite, in dialogo con i giornalisti delle maggiori testate fiorentine che parteciperanno agli incontri. In programma ci sono una chiacchierata con Marco Malvaldi sul suo quotatissimo “Bolle di Sapone”, la presentazione di “Maledetta sfortuna” di Carlotta Vagnoli (terza nelle classifiche di vendite nazionali per la saggistica), un incontro con Fabio Genovesi che arriva a Firenze per parlare di “Il calamaro gigante” e poi ancora, fra gli altri, Nicoletta Verna, Francesco Recami, Piero Trellini, Marco Amerighi, Caterina Soffici, Filippo Nicosia, Davide Mosca, Bernardo Zannoni, Arianna Papini.

Firenze Books è un progetto di Confartigianato Imprese Firenze. Nel solco di un percorso inaugurato dalle Manifestazioni Libri e Fiori in Piazza dei Ciompi e l’edizione on-line di Firenze Books dello scorso dicembre questa tre giorni nasce per valorizzare le librerie indipendenti, la professione del libraio e la filiera del libro.

L’inaugurazione è in programma alle 15 di venerdì 8 ottobre 2021, l’ingresso a tutti gli eventi è gratuito fino a esaurimento posti, sono necessari il green pass e la prenotazione via mail a info@confartigianatofirenze.it. L’accesso allo spazio vendita è gratuito e senza prenotazione.

“In questo momento è forte il desiderio di tutti di tornare a incontrarsi, di tornare a partecipare a eventi culturali, come anche tornare a frequentare i luoghi che tengono viva la città . Tra i protagonisti di questo ritorno ci sono senz’altro le librerie indipendenti – commenta Alessandro Sorani, presidente di Confartigianato Firenze – presidi culturali dei nostri quartieri, botteghe di prossimità , piccole realtà che vivono grazie alla qualità del servizio che offrono e che sono l’anima di Firenze Books. Dopo l’edizione online dello scorso anno, causa pandemia, possiamo inaugurare una nuova importante edizione che è un’occasione da non perdere per i nomi degli autori che saranno presenti e per promuovere e valorizzare al meglio il lavoro delle nostre librerie”.

“Il sostegno dell’Amministrazione Comunale alle librerie indipendenti è forte, come dimostrano anche i nostri investimenti degli ultimi anni – ha detto l’assessore al commercio e alle attività produttive Federico Gianassi – Per questo il Comune di Firenze anche quest’anno, in piena ripresa post Covid, è in prima fila per sostenere questo progetto di Confartigianato che punta a valorizzare questo grande patrimonio culturale, economico e lavorativo della nostra città ”.