Edda e Rooms By The Sea al Glue di Firenze

Nuovi appuntamenti musicali al Glue di Firenze. Venerdì 25 novembre Edda che presenta il nuovo disco “Illusion”, sabato 26 novembre i fiorentini Rooms By The Sea in concerto per presentare l’album d’esordio “Rivers and Beds”.

VENERDI’ 25 NOVEMBRE: EDDA LIVE

Aftershow: djset

Il nuovo album ILLUSION prodotto da GIANNI MAROCCOLO rappresenta un nuovo viaggio artistico che si distanzia dall’ultima uscita dell’artista, “Fru Fru” (2019) e in cui il cantautore milanese indossa abiti nuovi, cuciti con maestria dalla produzione artistica di Gianni Maroccolo, una delle più importanti figure del rock italiano.

In “Illusion” l’unica e ineffabile vocalità di Edda incontra le sonorità distese di Maroccolo e le unisce a testi tanto arguti quanto struggenti, liberando così la sua espressività pura in uno spazio sonoro denso e apertissimo.

Ingresso gratuito con tessera annuale 22/23 (13 €)

Apertura porte ore 22:00 inizio live ore 22:30

SABATO 26 NOVEMBRE: ROOMS BY THE SEA LIVE

Aftershow: Outsiders DJ Set

Dopo essersi imposti tra le migliori band italiane emergenti in occasione di vari concorsi musicali, dal Rock Contest, arrivando in finale, ad Arezzo Wave, sino al Sound Bridge Music Contest del Festival delle Colline che li ha decretati vincitori e li porterà presto a suonare negli Stati Uniti, i Rooms By The Sea tornano sul palco del Glue per presentare l’album d’esordio “Rivers and Beds”. Nelle canzoni del quartetto fiorentino, che ha scelto il proprio nome rifacendosi al celebre quadro (sur)realista di Hooper, si incontrano la voce tanto vigorosa quanto evocativa e le chitarre elettriche/acustiche di Teresa Rossi, le tastiere astrofisiche di Lapo Querci, il basso di Mattia Papi, la batteria e le percussioni di Elena Collina. Per plasmare la propria dimensione sonora, i Rooms By The Sea si muovono tra alt-rock, folk e indie pop, con malinconici testi in lingua inglese e riferimenti internazionali (Daughter, Of Monsters and Men, Florence and the Machine, Sharon Van Etten, Angel Olsen, ecc.). L’album è uscito il 24 giugno 2022 su RBTS Records, registrato da Giacomo Salani presso La Fucina Studio e anticipato dai singoli “New Lights”, “Another Life” e “Great Void”. A loro detta: “Il titolo dell’album, ‘Rivers and Beds’, rappresenta la contrapposizione tra l’esterno e l’interno, cioè tra il contatto con gli altri e la sfera personale. Cerchiamo di focalizzare l’attenzione sul nucleo, sul cuore, di ogni canzone. Sulla carica istintiva ed emozionale che c’è dietro”.

Ingresso gratuito con tessera annuale 22/23 (13 €)

Apertura porte ore 22:00 inizio live ore 22:30

Glue Alternative Concept Space

Viale Manfredo Fanti, 20

50137 Firenze