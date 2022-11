ROCK CONTEST La Finale con Emma Nolde!

ROCK CONTEST 2022: sabato 3 dicembre l’imperdibile finale! Sei i solisti/gruppi da tutta Italia che si sfideranno sul palco del Viper Theatre. Ospite live Emma Nolde, una delle voci più interessanti del panorama musicale italiano, in tour col suo ultimo disco “Dormi”! Acquista il tuo biglietto in prevendita su TicketOne!

Dopo le prime 5 serate di selezioni che hanno siglato un grande successo di pubblico, sia nei club, con una forte ed entusiasta presenza, e poi con le oltre 290.000 visualizzazioni sui canali web di Rock Contest e Controradio, il Rock Contest entra nel vivo, completando la rosa dei 12 progetti musicali con una grande varietà di generi di altissima qualità.

Nel corso della prima serata di giovedì 17 novembre sul palco del Glue Alternative Concept Space di Firenze (Viale Manfredo Fanti, 20 – ingresso gratuito) si esibiranno Androgynus, progetto di Gabriele Bernabò, giovanissimo grossetano che si interroga sul rapporto tra individuo e società rivolgendosi alla conoscenza ancestrale, al mito e alla bellezza della natura, con un linguaggio musicale particolarmente attento alle nuove tendenze in ambito neopsichedelico; Lamante, proposta musicale in italiano di Giorgia Pietribiasi, 23enne vicentina, selvaggia, tribale, punk ed emotivamente intensa; i Lonely Blue, giovanissimi torinesi in grado di sublimare decenni di storia del rock in maniera efficacissima e personale, il contemporanissimo esperimento dei leccesi Mundial alle prese con una rilettura percussiva ed elettronica dei suoni del salento premoderno; Nobody, il progetto di Giulia Tudisco, giovane romana di stanza a Londra che tra pop evoluto ed alternative rock affronta delicati temi esistenziali; infine la moderna psichedelia cosmica ed ossessiva dei toscani Wake Up In The Cosmos.

Durante la seconda serata di giovedì 24 novembre, invece, il palco del Combo Social Club di Firenze (Via Mannelli, 2 – ingresso gratuito) ospiterà Le Pietre dei Giganti (Firenze), Wicked Expectation (Torino), Ossa di cane (Siena), Marte (Genova), D.O.A. – Death Of Autotune (Brescia/Bergamo), Cannibali Commestibili(Trento).

Sono aperte le prevendite per la finalissima del 3 dicembre al Viper Theatre. Ospite live Emma Nolde, adesso in tour dopo l’uscita del suo nuovo disco “Dormi”. L’artista fu scoperta e lanciata proprio dal Rock Contest, quando, nel 2019, si aggiudicò anche il Premio Ernesto De Pascale per il miglior brano in italiano. Qui il link: https://www.ticketone.it/eventseries/rock-contest-2022-la-finale-3269880/

Il Rock Contest è organizzato da Controradio e Controradio Club in collaborazione con Regione Toscana – Giovanisì/Fondo Sociale Europeo, Fondazione Sistema Toscana, il contributo di Regione Toscana, Comune di Firenze e Publiacqua, il sostegno di SIAE – Società Italiana degli Autori ed Editori, sponsor B&C Speakers.

Sponsor tecnici: Audioglobe e Sam Recording Studio.