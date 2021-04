🎧 Echoes è l'ep dei Flame Parade. Ascolta l'intervista Play Episode Pause Episode Mute/Unmute Episode Rewind 10 Seconds 1x Fast Forward 30 seconds 00:00 / 00:08:42 Share Share Link Embed

“Echoes” è il nuovo EP della band indie rock toscana che amplifica e ripropone, in una chiave inedita, gli echi dell’immaginario di Cosmic Gathering, l’album del 2020. Ascolta l’intervista a Marco Zampoli dei Flame Parade

Un EP che sviluppa e completa Cosmic Gathering, il secondo album della band, uscito nel febbraio 2020: una reunion cosmica della parata immaginaria in un luogo lontano dalla Terra, dove stare in silenzio, ascoltarsi, imparare e immagazzinare aria per riprendere il cammino. ECHOES ne dipinge il ritorno. L’intervista è a cura di Giustina Terenzi



Contiene quattro brani che descrivono gli echi della fine del raduno e il ritorno nel mondo: una nuova consapevolezza, un nuovo immaginario dove River (la prima traccia, l’unica inedita) diventa l’anello di congiunzione di quello che sarà il nuovo mondo creato dai Flame Parade. Gli altri tre brani – Cosmic Gathering, Kangaroo e Thunder Clap – sono riadattamenti dei tre singoli contenuti in Cosmic Gathering, arrangianti in modo minimale e dilatato, con l’intenzione di accentuare gli echi dell’immaginario che questa suite intende comunicare.

La focus track, River, è un invito ad entrare nell’universo della band: il fiume rappresenta il loro concetto di parata, un continuo e costante cammino che li porta a esplorare nuovi mondi. Ma è anche un invito a ritornare a essere autentici, senza costruzioni e togliersi il “trucco” che la società in qualche modo ci impone, a «lasciar andare tutti i colori che siamo come un regalo al vento».

Come afferma la band: «River è il nostro breve inno alla genuinità».

1. River

2. Cosmic Gathering (Mety-Orae)

3. Kangaroo (M”P)

4. Thunder Clap (Drmlnd)

Marco Zampoli (voce, chitarra)

Mattia Calosci (voce, basso, chitarra)

Letizia Bonchi (voce, archi, synth)

Niccolò Failli (batteria, percussioni)

Francesco Agozzino (chitarra)

e Lorenzo Ugolini – piano in Cosmic Gathering (Mety-Orae), Kangaroo (M”P), Thunder Clap (Drmlnd)



Testi e musiche: Marco Zampoli

Mixato e masterizzato da Leonardo Magnolfi presso el sop recording studio