🎧 “Ricordare Gino Susini al nuovo Teatro dell’Oriuolo”, il figlio scrive a Nardella

Il figlio chiede in una lettera che il Comune gli renda omaggio con un riconoscimento nella nuova struttura. Intervista a cura di Chiara Brilli.

Di seguito il testo della lettera:

Carissimo Sindaco Dario Nardella, ho appreso che nei giorni scorsi si è dato inizio alla definitiva demolizione del fu Teatro dell’Oriuolo, per il recupero urbanistico di quel pezzo del centro storico, e da fiorentino sono contento che, dopo 28 anni di totale abbandono e progetti mai andati a buon fine, l’Amministrazione comunale, proprietaria dell’immobile, abbia trovato la forza di mettere mano alla situazione. Quale figlio “naturale” di quella realtĂ sento il bisogno di portare il mio contributo al dibattito che un intervento così radicale ha scaturito, rimarcando il fatto che “quel luogo”, fatiscente e frutto di un urbanistica un po’ posticcia, tipica dell’immediato dopoguerra, è stato protagonista di gloriose stagioni del Teatro Fiorentino ed Italiano (vedi l’esperienza del teatro Stabile), delle quali la mia famiglia è stata parte integrante. I ricordi sono lontani ma l’esperienza di quegli anni (si parla di 30 anni di spettacoli e produzioni teatrali circa), è ancora forte e viva nelle persone (allievi–attori–tecnici) che quel periodo lo hanno anche solo in parte vissuto, tanto da donare loro un vigore teatrale, di cui ancora oggi la nostra cittĂ ne gode i frutti. Questo rigoglioso momento artistico fiorentino è caduto troppe volte nell’oblio, come a voler dimenticare la realtĂ del Teatro che viveva in via dell’Oriolo. Forse questa è veramente l’ultima occasione per far si che Firenze non sia matrigna con mio padre Gino Susini che da vero fiorentino, credendo nella sua cittĂ , nel suo teatro e nella sua famiglia è rimasto fedele a Firenze con il suo impegno di attore, insegnante, regista e capocomico teatrale. Sarebbe quindi un giusto riconoscimento che nella nuova struttura, che spero sia inaugurata il prima possibile, rimanesse un ricordo del mio babbo, come segno di riconoscenza del lavoro svolto negli anni. Un cordiale saluto ed a presto in teatro Antonio Susini Direttore Artistico Teatro Reims