Chiusura Douglas in Toscana, interviene la Regione

La Douglas, catena tedesca di profumerie, annuncia la chiusura di 17 dei 50 punti vendita in Toscana. A rischio, solo a livello regionale, 62 posti di lavoro ma la vertenza ha una portata piu’ ampia. Per questo motivo la Regione intende intervenire.

“Siamo pronti a fare la nostra parte”, annuncia il consigliere del governatore Giani per le questioni del lavoro e le crisi aziendali, Valerio Fabiani, al termine di un incontro con i sindacati di categoria di Cisl, Cgil, Uil.

“Sono le donne ad aver pagato il prezzo piu’ stretto per la crisi indotta dalla pandemia“, commenta Fabiani che conferma “la disponibilita’ a sostenere ogni iniziativa per salvare i posti di lavoro” e che e’ gia’ in contatto con il Mise.

I sindacati invocano un “fronte comune” con la Regione, posto che la riorganizzazione della Douglas riguarda punti vendita in ogni provincia toscana (eccetto Lucca). Oggi, alla conclusione del tavolo ministeriale, Fabiani incontrera’ nuovamente i lavoratori per decidere i prossimi passi.

Sulla vicenda delle chiusure dei negozi della catena di profumerie Douglas interviene il consigliere regionale Pd Marco Niccolai, componente della Commissione Sviluppo economico e lavoro. “In questi giorni sono stato in contatto con le organizzazioni sindacali – spiega Niccolai – proprio per seguire la vicenda dell’annunciata chiusura dei punti vendita da parte della proprietà: 17 in Toscana. “Voglio dire ai lavoratori preoccupati per il loro futuro – conclude il consigliere Niccolai – che la Regione è in campo, in modo concreto, e cercherà di fare tutto quanto è nelle sue possibilità per salvaguardarne l’occupazione”.