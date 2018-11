Donzelli (FdI): assessore Pd Scandicci in spot Benetton, indegno

Protagonista della foto, l’assessora all’istruzione di Scandicci Diye Ndiaye che nella foto posa con il tricolore. Il deputato FdI: non ci stupiamo che Pd ha regalato a Benetton autistrade

“L’assessore all’istruzione di Scandicci Diye Ndiaye (Pd) posa per uno spot di Benetton con la fascia tricolore. Ma davvero poi ci stupiamo che il Partito democratico gli abbia regalato le Autostrade?”.

Lo scrive su Facebook il deputato di Fratelli d’Italia Giovanni Donzelli, commentando l’immagine apparsa su alcuni rotocalchi che ritrae l’assessore di Scandicci (Firenze) in posa con la fascia tricolore in uno spot per Benetton.

“Il modo in cui questi signori utilizzano e profanano il tricolore è indegno – sottolinea Donzelli – una vicenda che ci parla una volta di più della mancanza di senso di Stato da parte del Partito democratico. A questo punto pretendiamo che si faccia chiarezza sui termini degli accordi contrattuali per gli spot di Benetton – conclude Donzelli – non possiamo accettare che si utilizzi in questo modo la fascia tricolore, per di più

nei giorni in cui si celebra il Centenario della vittoria della Grande guerra”.