Livorno: Lega apre sede, 200 a presidio protesta

“Oggi è una giornata storica, ma per la Lega e il Centrodestra, negli ultimi anni di giornate storiche ne abbiamo viste tante” ha detto la sindaca e commissario della Lega in Toscana Susanna Ceccardi rispondendo ai giornalisti che le chiedevano un commento sull’inaugurazione della sede cittadina del partito

Circa 200 manifestanti si sono radunati in piazza Cavour a Livorno in un presidio organizzato dalla galassia antagonista per contestare l’inaugurazione della

sede della Lega in città. Il gruppo ha intonato cori con la frase “Fuori la Lega

da Livorno”, mentre sulle transenne a protezione dell’iniziativa della Lega è stato appeso uno striscione a firma del Laboratorio antifascista Livornese che reca la scritta “Lega fuorilegge”, la stessa tracciata con vernice nera nottetempo sulla facciata del

palazzo che ospita la nuova sede della Lega in città.

“Abbiamo iniziato un’escalation di vittorie grazie al consenso dei cittadini, pochi facinorosi non fermeranno un’onda di consenso che sta arrivando nei confronti di Matteo Salvini,

della Lega e dei tanti militanti e amministratori che sono sparsi per la Toscana. Quindi noi andiamo avanti, le offese non ci scalfiscono minimamente, le minacce non ci scalfiscono e

andiamo avanti più forti di prima”, ha aggiunto riferendosi al presidio antifascista organizzato dall’asse antagonista poco lontano dalla nuova sede della Lega dove nella notte sono state lasciate anche delle scritte contro il partito di Matteo

Salvini.

“Livorno è importantissima. Ci sono tre capoluoghi di provincia che vanno al voto il prossimo anno: Firenze, Livorno e Prato, però Livorno è un simbolo” ha detto Ceccardi rispondendo ai giornalisti che le chiedevano quanto conti Livorno nella geografia del prossimo voto. “Già è caduta 4 anni fa – ha proseguito Ceccardi – dalla Sinistra è passata in mano ai Cinquestelle, ma la città non è soddisfatta di questo cambiamento e adesso è veramente pronta per dare il sostegno e la fiducia al Centrodestra guidato dalla

Lega”.