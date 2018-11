Firenze: protesta contro ‘segregazione’ notturna migranti in CAS

L’iniziativa, promossa da Refugees Welcome e dalla rete degli Studenti medi, ha l’obiettivo di convincere il prefetto Lega a ritirare il provvedimento

Presidio con 150 persone, fra cui molti migranti, a Firenze, davanti al Cas (Centro di accoglienza straordinaria) di via dei Massoni per protestare contro il provvedimento del prefetto Laura Lega entrato in vigore dell’1 novembre che prevede, tra l’altro, il rientro nelle strutture alle ore 20 di ogni sera e la permanenza notturna. Provvedimento

a cui i promotori della protesta hanno associato la parola “coprifuoco” e contro il quale annunciano che questa è la “prima di tante iniziative che faremo per i richiedenti asilo, sempre più considerati alla stregua di carcerati e non come una grande

opportunità di arricchimento del tessuto sociale”.

L’iniziativa, promossa da Refugees Welcome e dalla rete degli Studenti medi,

ha l’obiettivo di convincere il prefetto Lega a ritirare il provvedimento.

Durante il sit in davanti al centro di accoglienza di via dei Massoni i migranti hanno esposto uno striscione con la scritta “Tutti siamo figli di questo mondo vogliamo la pace chiediamo uguaglianza”. Il raduno è durato circa due ore con musica e

pranzo.