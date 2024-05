Firenze: sceso dalla gru uomo che protestava da 4 giorni per malagiustizia

L’uomo, che si dice, dice vittima di giustizia, era al quarto giorno di protesta al vertice di una gru sopra un palazzo accanto al tribunale

Leonardo Moretti, 61 anni, residente in Umbria, è sceso stamani dalla gru di un palazzo in costruzione accanto al palazzo di giustizia di Firenze. L’uomo era al quarto giorno di protesta. contro i ritardi di una vicenda giudiziaria che lo vede coinvolto, a suo dire, da circa 30 anni.

Era salito sulla gru venerdì asserendo che non sarebbe sceso fino a quando non avesse risolto la sua situazione.

L’uomo era stato contattato anche dal sostituto procuratore Christine Von Borries, che due giorni fa lo ha raggiunto sul tetto per parlargli. La pm era salita sul tetto dell’edificio in costruzione e da lì è riuscita a contattare l’uomo le avrebbe ha chiest di mettersi in contatto con il suo avvocato e e di approfondire la sua vicenda giudiziaria dicendosi anche disponibile a scendere.

In quell’occasione avrebbe ribadito di aver subito un ingiusto trattamento dalla magistratura, in relazione alla condanna da lui subita a 5 anni e diventata definitiva proprio nei giorni scorsi.

Già due anni fa, sempre per protestare contro la condotta di alcuni magistrati in particolare, si era messo con una tenda davanti al palazzo di giustizia di Firenze. L’uomo è sceso a terra verso le 11 con l’assistenza dei vigili del fuoco.