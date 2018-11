Firenze, facevano sesso in strada: due minori denunicati

E’ accaduto a Frienze Nova: i due sono stati notato da un passate che ha chiamato le forze dell’ordine. Intanto è stato scoperto un altro episodio di video pedopornografici, scambiati fra bambini in provincia di Firenze.

Un ragazzo di 17 anni e una ragazza di 15 sono stati denunciati a Firenze dalla polizia per atti osceni in una strada di Firenze Nova. L’episodio risale a ieri mattina. Un passante ha notato che stavano facendo sesso in strada, quindi ha avvisato la polizia. Sul posto è andata una pattuglia del 113. Quando gli agenti sono arrivati i due minorenni non erano più impegnati nell’atto, ma la testimonianza del passante è sufficiente per far scattare la denuncia. I due sono stati identificati e riaffidati ai familiari. I genitori sono stati informati dell’accaduto.

Intanto è stato scoperto un altro episodio di video pedopornografici, scambiati fra bambini in provincia di Firenze. Dopo il caso del Mugello dove alunni di elementare condividevano

sulle chat video a luci rosse di coetanei, stamani il quotidiano La Nazione riferisce di un altro episodio simile accaduto in una scuola media del Chianti. In questo nuovo caso sarebbe emerso che su una chat di una classe di seconda, usata per aiutarsi nei

compiti a casa, è circolato un video dove compaiono scene pedopornografiche che sembrano realizzate in un paese straniero.

Un ragazzino avrebbe scoperto il filmato aprendo il link di un gioco e quindi le ha condivise. I genitori hanno saputo subito la cosa e avvisato la scuola che ha chiamato la polizia postale e psicologi. Indagini in corso su chi ha inviato il link allo studente: i genitori sono stati convocati con gli smartphone dei figli. Il procuratore minorile di Firenze Antonio Sangermano ha ordinato di resettare le memorie, anziché ordinare il sequestro

dei telefoni. Riguardo all’altro episodio del Mugello, emerge che il luogo dove sono stati filmati atti sessuali fra bambini potrebbe corrispondere a un litorale del Lazio.