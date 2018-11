Firenze, dai rubinetti scende acqua blu: chiusi bagni di 2 hotel

Non si registrano danni alle persone. Il controllo è scattato nella centrale via Cavour. Nessun problema alle altre utenze idriche degli appartamenti dello stesso palazzo. La Asl sta già effettuando le analisi del caso.

Acqua di un insolito colore blu, uscita dalle cannelle dei bagni di due hotel di Firenze, ha

convinto vigili del fuoco e tecnici della Asl a far chiudere a scopo precauzionale gli impianti sanitari delle due strutture. Non si registrano, comunque, danni alle persone.

Il controllo è scattato nella centrale via Cavour. Nessun problema o alterazioni alle altre utenze idriche degli appartamenti dello stesso palazzo, alimentate anche queste

dall’acquedotto cittadino. La Asl sta già analizzando l’acqua ‘colorata’ uscita dai rubinetti. Sul posto anche il nucleo Nucleo batteriologico-chimico-radioattivo dei vigili del

fuoco.