🎧 Domenica 29, con MUNAR per riscoprire il “Cammino boscoso degli Strozzi”

Un invito alla riscoperta del parco di Villa Strozzi (Via Pisana, 77), tra un ritrovato sentiero e, la sera, un concerto di musica rinascimentale dell’ensemble Ars Liberalis. Partenza alle 18 dal cancello di Via Pisana, ingresso libero, ma consigliata la prenotazione.

Osservare, ma soprattutto ascoltare la narrazione che si lega a luoghi del nostro territorio di straordinaria bellezza e significato, per conoscerli meglio e valorizzarli. Questo è quanto propone il MUNAR (Museo della Narrazione) con l’evento “Cammino boscoso degli Strozzi”, in programma domenica 29 maggio 2022, a partire dalle ore 18. L’ingresso sarà libero, il cammino avverrà assieme a due guide, una turisitca e l’altra ambientale che condurranno i partecipanti attraverso la storia e la natura del luogo.

Il ‘cammino boscoso’ partirà dal cancello di Via Pisana, 77 e passerà dal prato dell’Osservatorio (una cisterna per i giochi d’acqua in voga nel XVI secolo), dove inizia il sentiero riscoperto e recuperato. I partecipanti saranno condotti attraverso una vasta radura ricca di trifolgi, erba medica, piccole margherite primaverili, veroniche, non-ti-scordar-di-me, ranuncoli, cipollini, denti di leone.

Le specie vegetali sono tutte indicate nella ‘Nuova guida botanica del Parco di Villa Strozzi’, di prossima pubblicazione, a cura di Graziana Fiorini e Carlo Ricceri, scaricabile in formato e-book dal sito del Museo della Narrazione (www.museodellanarrazione.it).

Al termine del ‘cammino boscoso’, alle ore 21,15 all’anfiteatro della Limonaia al Parco di Villa Strozzi, si terrà il concerto Ars Liberalis ensemble con musiche di epoca rinascimentale e la direzione artistica di Aldo Gentileschi. Anche il concerto è a ingresso gratuito, ma serve la prenotazione al numero: 320.4084797.

In podcast l’intervista a Gianni Garamani, presidente MUNAR, a cura di Lorenzo Braccini.

Il Museo della Narrazione, che nasce per unire arti visive e performative nell’organizzazione e produzione di attività culturali con l’obiettivo di potenziare la conoscenza e la cultura della narrazione, propone un calendario anche per i prossimi mesi. Il 15 luglio al Castello di Calenzano (ore 21), nell’ambito di Calenzano Estate. Lo spettacolo, dal titolo “Respiri”, è dedicato alla figura di due poetesse: Paola Cannas (“Respiri e sospiri”, ed. Guanda 2022), madre dello scrittore Marco Vichi, e Paola Collini (“Senza respiro”, ed. Gedi, 2017). Durante la serata saranno proiettate le immagini della fotografa naturalista Claudia Giusti con le musiche di Martina Weber alla viola da gamba.