🎧 Limonaia di Villa Strozzi: al via la stagione estiva con danza, concerti, teatro

Un programma ricco di cultura e ospiti che stasera porterà sul palco della Limonaia lo spettacolo tratto dall’opera prima dello scrittore Patrick Suskind ‘Il contrabbasso’ con l’attore Paolo Hendel

Riparte la Limonaia di Villa Strozzi con un programma estivo con tante novità e spazi rivisitati, partendo dall’anfiteatro che è stato completamente ristrutturato e che verrà utilizzato tutti i giorni per gli spettacoli di danza, musica classica, balletti e teatro.

“Questa settimana apriremo con spettacoli di danza, concerti dal vivo e le partite degli Europei proiettate sul maxischermo”, spiega Vincenzo Iannone, presidente dell’associazione culturale “La Limonaia” .

“È la rinascita di uno spazio che già nell’estate 2020 aveva dato grandi soddisfazioni dimostrando di essere uno spazio protetto. Sono molto felice per il lavoro fatto finora per la valorizzazione di un anfiteatro unico nel suo genere che permette di fare degli spettacoli di medio taglio con operatori che stano mettendo energie e hanno voglia di fare riscoprire questo gioiello inserito in un parco urbano”, dichiara l’assessore alla cultura Tommaso Sacchi presente alla conferenza stampa di presentazione.

Il programma estivo è ricco di cultura e ospiti. Stasera porterà sul palco lo spettacolo tratto dall’opera prima dello scrittore Patrick Suskind ‘Il contrabbasso’ interpretato dall’attore Paolo Hendel: un monologo teatrale intervallato da incursioni musicali.

“È la prima opera di Patrick Suskind, autore del libro Il Profumo”, spiega Paolo Hendel, “ci sono dei momenti di straordinaria ironia di quest’uomo che fondamentalmente ha un rapporto di amore- odio con lo strumento tra momenti profondi di riflessione e un lato umano molto divertente”.

Tra gli altri sono in programma eventi organizzati da Opus Ballet, i live di Progeas Family ed eventi di musica classica del Maggio Musicale. Il programma estivo della Limonaia di Villa Strozzi è disponibile sul sito.

In podcast l’intervista all”attore Paolo Hendel e Vincenzo Iannone, presidente dell’associazione culturale “La Limonaia”