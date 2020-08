Dl Agosto: Nardella, ha norme molto importanti per Firenze

‘Il pacchetto di norme su turismo e cultura del Dl Agosto contiene misure di straordinaria importanza per Firenze’: lo ha detto il sindaco Dario Nardella, secondo cui queste misure saranno ‘utili a coprire una parte significativa del pesante potenziale disavanzo che e’ maturato in questi mesi nel bilancio comunale e a dare una spinta corposa al rilancio economico del comparto turistico e del centro storico della citta”.

Fra gli impegni mantenuti nel Dl, sostiene Nardella, l’incremento del fondo di ristoro del mancato introito dell’imposta di soggiorno da 100 a 300 milioni di euro che varrebbe per il Comune di Firenze circa 19 mln (a fronte di un ammanco stimato in 45 mln), ma ‘anche sulla cultura – ha commentato – sono da apprezzare le novita’ sull’estensione della Cig per le imprese culturali e relative alla cancellazione dell’Imu, che nel caso di Firenze si somma all’esenzione gia’ decisa della quota parte di spettanza del Comune’. Con queste misure, conclude il sindaco, ‘potremo affrontare con molta piu’ fiducia il prossimo settembre, facendo fronte all’emergenza sociale e lavorativa che gia’ si tocca con mano’.