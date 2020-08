Toscana: ex portiere Giovanni Galli sara’ candidato per la Lega alle Regionali

Nel 2009 fu candidato per il centro destra alla carica di sindaco di Firenze. 2014 Galli si candido’ anche alle elezioni europee con Forza Italia senza pero’ essere eletto. Alle regionali di settembre sara’ candidato in un collegio della provincia di Firenze. C’e’ anche Giovanni Galli, ex portiere della Nazionale, della Fiorentina e del Milan che sfido’

Matteo Renzi nella corsa a sindaco di Firenze nel 2009 sostenuto dal Pdl e dal resto del centrodestra, tra i candidati della Lega alle regionali in Toscana.

Sono 80 in lista col Carroccio in Toscana, in corsa anche tutti i consiglieri regionali uscenti Elisa Montemagni (capogruppo), Jacopo Alberti, Marco Casucci, Roberto Biasci, e Luciana Bartolini. I candidati sono stati presentati questa sera a San Vincenzo (Livorno) in occasione della festa della Lega provinciale di Livorno alla presenza del leader del Carroccio Matteo Salvini e della candidata a governatore per il centrodestra Susanna Ceccardi. Assente Galli, per impegni personali ma la sua candidatura e’ stata annunciata direttamente da Ceccardi dal palco.

In lista anche l’ex sindaco di Firenzuola (Firenze) Claudio Scarpelli, e il medico che critico’ Regione e Asl durante l’emergenza Covid Fausto Trivella. A sostegno della candidatura di Ceccardi ci sono poi altre tre liste, Fdi, Fi e ‘Toscana Civica’.