Disco delle settimana: The Haggis Horns “Stand Up For love”

Definiti da Mark Ronson “la migliore sezione fiati del pianeta”, dopo 20 anni di carriera e collaborazioni importanti, The Haggis Horns tornano in splendida forma con Stand Up For Love, il terzo pubblicato per la loro stessa etichetta, la Haggis Records.

The Haggis Horns esplodono sulla scena musicale nel 1999 come band e sezione fiati, facendo la prima apparizione sull’album di debutto di The New Mastersounds lo stesso anno.

Composti da una sezione fiati e ritmica tra le migliori del Regno Unito, The Haggis Horns hanno suonato dal vivo e registrato con noti artisti musicali tra cui Mark Ronson, Corinne Bailey Rae, Lou Donaldson, Amy Winehouse, Lily Allen, Martha Reeves, Jamiroquai, John Legend & The Roots, The Cinematic Orchestra, Morcheeba, Roots Manuva, Finley Quaye, Nightmares On Wax.

L’album, il quinto della band inglese, è una perfetta dimostrazione di funk classico, con digressioni jazz, soul ed una puntatina verso il reggae (nel brano che da il titolo all’album), accompagnato dalle linee vocali di John McCallum (collaboratore della band dal 2006).