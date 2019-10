Disco della settimana “Hannah Williams & The Affirmations”

“50 Foot Woman” il nuovo disco della regina del soul britannico Hannah Williams è il nuovo album della settimana sulle frequenze di Controradio. La cantante sarà in Italia con la sua band per tre concerti: il 28 novembre a Torino, il 29 novembre al Locomotiv di Bologna e il 30 novembre al Biko di Milano.

Sono passati due anni da quando “Late Nights & Heartbreak” title track dell’ultimo album di Hannah Williams & The Affirmations è stata scelta da Jay-Z per la sua “4:44”, canzone che dà il titolo all’ultimo album del rapper statunitense e che ha letteralmente catapultato Hannah sotto i riflettori di mezzo mondo. Adesso, due anni dopo, la cantante inglese è pronta a far parlare ancora di se grazie al suo nuovo album “50 Foot Woman” insieme alla sua band The Affirmations.

“50 Foot Woman” è stato prodotto da Shawn Lee, musicista, produttore e strumentista americano che vanta collaborazioni con artisti del calibro di Amy Winehouse, Lana Del Rey e Alicia Keys. Registrato interamente in analogico agli Ata Studios di Leeds, tra atmosfere vintage soul, gospel e funk e folate psychedeliche, l’album segna la maturità artistica del progetto catturando in maniera esemplare tutta la carica esplosiva della band. Forse non a caso Hannah parlando del disco afferma “non sono mai stata così orgogliosa di qualcosa in tutta la mia carriera”.

Dopo l’uscita di 4:44 niente è stato più come prima per l’artista britannica. Sono arrivati una candidatura ai Grammy nella categoria “Song of the Year” e un tour mondiale senza sosta che li ha visti passare dal Blue Note di Tokyo, dal Summer Stage Central Park di NY, passando per il Toronto Jazz Festival, Eurosonic e un bel po’ di club e festival di rilievo in Europa. “La nostra carriera è cambiata in quel momento”, racconta la Williams, “le persone ascoltando la mia voce rimanevano stupite del fatto che fossi bianca, inglese e soprattutto che fossi viva e non fossi soltanto “un sample” degli anni ‘70”.

Ora con “50 Foot Woman” (sempre su Record Kicks) Hannah Williams è pronta a conquistare il mondo con un lungo tour che la porterà in Italia per tre date: giovedì 28 Novembre 2019 – Torino, Spazio211 – Venerdì 29 Novembre 2019 – Bologna, Locomotiv Club – Sabato 30 Novembre 2019 – Milano, Biko