The Ploggers, anche a Firenze i rifiuti si raccolgono correndo

Una campagna di raccolta fondi per sostenere il divertimento sostenibile legato al plogging e finanziare la nascita dell’associazione ‘The Ploggers’, vincitrice del bando ‘Social Crowdfunders’ promosso da Fondazione CR. L’iniziativa è stata presentata oggi in Palazzo Vecchio alla presenza dell’assessore all’Ambiente Cecilia Del Re, dell’assessore allo Sport Cosimo Guccione, del dirigente di Fondazione CR Firenze Ugo Bargagli e dei fondatori dell’associazione. Il progetto mira a promuovere la filosofia del divertimento sostenibile attraverso l’organizzazione di eventi pubblici e privati con un format originale. Ogni evento prevederà infatti la presenza di una guida autorizzata, un percorso studiato per walking, trekking, jogging tra le meraviglie della natura e il patrimonio culturale italiano, il kit del plogger per raccogliere rifiuti in sicurezza, la copertura assicurativa per i partecipanti e a chiudere il pic–nic per tutti. L’associazione è realizzata all’interno dell’iniziativa Social Crowdfunders, percorso di accompagnamento per lo sviluppo del Terzo settore, ideato da Siamosolidali, progetto di Fondazione CR Firenze.

“Un’iniziativa che va a sostenere lo sviluppo in città di una pratica sportiva sempre più diffusa specie tra i giovani, che hanno a cuore il tema della pulizia delle nostre aree urbane e del divertimento legato a questa attività – ha detto l’assessore Del Re -. Un modo per vivere anche i nostri parchi e le nostre aree verdi, contribuendo a trovare momenti di condivisione sicuramente sani. Per questo, sosteniamo la campagna di crowdfunding per The ploggers e le iniziative che promuove all’insegna della sostenibilità ambientale, con il valore aggiunto di guide esperte per imparare a conoscere meglio il nostro territorio grazie a percorsi che si svilupperanno lungo l’infrastruttura di Firenze Walking City”.

“Musica e sport sono i motivi principali per i quali le persone si incontrano e stanno insieme, divertendosi – ha sottolineato l’assessore Guccione – il plogging aggiunge anche l’attenzione per l’ambiente. Mi piace ricordare che questa associazione ha già fatto attività in occasione della ‘Giornata del camminare’. Un modo, insomma, per vivere all’aria aperta che questa amministrazione sostiene”.

“Questa è una delle campagne della terza edizione del bando ‘Social Crowdfuders’ – ha detto il dirigente di Fondazione CR Firenze Bargagli – che siamo particolarmente lieti di sostenere poiché affronta un tema importante quale quello dell’ambiente e della sua tutela. La Fondazione da tempo è impegnata nella crescita di organizzazioni non profit come questa, sia attraverso la leva finanziaria sia attraverso l’erogazione di servizi ad hoc per il Terzo Settore. Ora anche la città e le sue realtà hanno l’occasione di fare la loro parte attraverso questa innovativa raccolta di fondi”.

Il Comune di Firenze ha deciso di appoggiare e dare voce a questo progetto giovane e green. La nascita dell’associazione The Ploggers permetterà di organizzare una serie di eventi che animeranno i percorsi di Firenze The Walking City l’infrastruttura podistica e culturale cittadina.

Il progetto è in fase di raccolta fondi online e offline. La campagna terminerà il 5 novembre sulla piattaforma di crowdfunding Eppela (eppela.com/theploggers). Chi contribuisce alla campagna avrà diritto a varie ricompense a seconda della cifra devoluta: una delle ricompense di maggior interesse è l’organizzazione personalizzata di un evento di team building o di educazione ambientale. Tale attività è rivolta ad aziende e istituzioni sensibili al tema del green e che agiscono sul territorio italiano. La campagna di crowdfunding ha come obiettivo 18mila euro. Al raggiungimento del 50% del budget Fondazione CR Firenze raddoppierà la cifra.