Disco della settimana: Death By Unga Bunga: “Heavy Male Insecurity”

Continua la campagna di Controradio contro la musica che si prende troppo sul serio. Dopo i canadesi Kiwi Jr. è un altro gruppo di simpatici cazzoni a conquistare il podio del nostro Disco della settimana, i chitarrosissimi norvegesi Death By Unga Bunga!

Provengono da Moss, in Norvegia, sono sulla scena da oltre un decennio e hanno già pubblicato cinque album. Anticipato dal singolo “Egocentric” è uscito il 12 febbraio via Jansen Records “Heavy Male Insecurity” , il nuovo lavoro dei Death By Unga Bunga.

La band, formata nel 2007 da Sebastian Ulstad Olsen (voce e tastiere) assieme a Stian S. Gulbrandsen (chitarra), Even Rolland Pettersen (basso) and Ole S. Nesset (batteria) trae il nome da un album della garage band The Mummies ed esordisce sul mercato discografico nel 2010 con il loro LP di debutto “Juvenile Jungle”. Da una impostazione punk, presto influenzata da modelli come 13th Floor Elevators o The Sonics giungono oggi mescolando Ramones e Thin Lizzy ad un divertentissimo Power Pop venato di glam e hair metal irresistibile e suonato con la giusta attitudine.

Un nuovo antidoto alla cupezza di questi giorni nella speranza di poterli vedere presto dal vivo!