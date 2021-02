Via Porta Rossa, morto uno studente, sequestrato appartamento

Al momento nell’abitazione di Via Porta Rossa sono in corso rilievi della scientifica dei carabinieri, coordinati dal PM Giuseppe Ledda e l’appartamento è stato posto sotto sequestro. Nell’appartamento la notte scorsa oltre allo studente, poi tragicamente deceduto, c’erano altri sette giovani, dei quali tre erano i regolari abitanti dell’abitazione, mentre quattro erano lì per passare la serata.