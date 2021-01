Bloccati con auto nella neve, salvati ma multati dai Carabinieri

Bibbiena, in provincia di Arezzo, in due erano rimasti bloccati con auto nella neve, sono stati dapprima salvati dai Carabinieri, ma subito dopo multati per violazione normativa anti-Covid

Il fatto è accaduto sul versante casentinese del Pratomagno, quando alle ore 17:40 del primo giorno dell’anno, alla centrale operativa di Bibbiena, era giunta una richiesta di soccorso da parte di due giovani, un ragazzo ed una ragazza casentinesi, che erano rimasti in panne, bloccati con auto, mentre tentavano di salire appunto sul Pratomagno.

La macchina dei soccorsi si è allora messa subito in moto, ed il luogo dove si trovavano i due giovani è stato raggiunto da Carabinieri, Protezione Civile e Vigili del Fuoco non senza difficoltà a causa della fitta nevicata.

Una volta sul posto i soccorritori hanno azionato una turbina della Protezione Civile in forza al Comune di Poppi, ed i due sono stati così tratti in salvo, rifocillati, ma anche multati per la violazione della normativa anti Covid.

L’auto è stata lasciata sul posto e sarà recuperata in un secondo tempo, quando le condizioni meteo saranno meno avverse.

Ricordiamo che in Toscana le condizioni del tempo rimangono perturbate con precipitazioni diffuse con quota neve intorno a 1000-1200 metri, localmente a quote inferiori su Lunigiana e Garfagnana.