Palestra San Niccolò sarà rinnovata dal Comune di Firenze

Firenze, via libera della giunta comunale alla delibera dell’assessore allo sport Cosimo Guccione che contiene il piano di ristrutturazione della Palestra San Niccolò, in Oltrarno. Un investimento, quello dell’amministrazione comunale, di circa 120mila euro.

Nel dettaglio il programma ristrutturazione della Palestra San Niccolò, prevede anzitutto il completo rifacimento della copertura: oltre alle tegole si procederà anche al controllo delle travi in legno. Saranno inoltre sostituiti i vecchi infissi, che risalgono agli anni Sessanta, con strutture a taglio termico e vetrocamera. I lavori si completeranno con l’aggiornamento dell’impianto di riscaldamento.

“Un intervento importante – ha sottolineato l’assessore Guccione – nonostante le grandi difficoltà di questo periodo l’amministrazione prosegue il piano di rinnovamento e valorizzazione degli impianti sportivi comunali. Quella di San Niccolò è una palestra importante per tutto il centro storico e in particolare per l’Oltrarno, una struttura punto di riferimento che unisce all’impegno per lo sport anche quello per il sociale”.

“Questa, come tutte le altre palestre, sta affrontando un grave momento di difficoltà dovuto ai mesi di inattività che pesano ancora di più su una struttura come la nostra – ha dichiarato Sara Nocentini presidente del Comitato San Niccolò – nella speranza che si possa aprire al più presto e tornare a svolgere il nostro ruolo all’interno del quartiere, accogliamo con grande soddisfazione l’impegno e la volontà di investimento del Comune per una struttura preziosa per la vita sportiva e sociale del rione di San Niccolò e di tutto il centro storico”.