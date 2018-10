Di Giorgi (Pd): Stop ad infrastrutture è attacco politico

Rosa Maria DI Giorgi, parlamentare del Partito Democratico è intervenuta sullo stop alle infrastrutture nella regione Toscana ed in particolare si è soffermata sull’ampliamento della pista dell’aeroporto di Firenze.

“Il modello di sviluppo – sostiene Di Giorgi – della nostra regione si è sempre basato sul connubio tra modernità e rispetto dell’ambiente. Lungo quest’asse si è consolidato quel paesaggio che tutto il mondo ci invidia.”

“Sappiamo che per rispondere alle sfide che la contemporaneitàci pone difronte – continua la parlamentare – abbiamo bisogno di infrastrutture all’altezza dei tempi. Lo sappiamo noi e lo sa bene anche il governo grilloleghista, che non a caso le ostacola con il solo obiettivo di lucrare politicamente sull’empasse. Bloccare un’opera come il nuovo aeroporto di Peretola è una grave ipoteca sul futuro della Toscana”