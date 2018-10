Viabilità, A1: chiusura tratto tra allacciamento direttissima e località Aglio

Autostrade per l’Italia comunica che sulla A1 Milano-Napoli Panoramica, dalle ore 08:00 alle ore 18:00 di mercoledì 10 ottobre, sarà chiuso il tratto compreso tra l’allacciamento con la A1 Direttissima Località La Quercia e Località Aglio, verso Firenze, per lavori di manutenzione agli impianti delle gallerie.

Inoltre, l’area di servizio ‘Roncobilaccio ovest’, sull’A1, sarà chiusa dalle ore 07:00 alle ore 18:00 di mercoledì 10 ottobre.

Le stazioni autostradali di Rioveggio, Pian del Voglio e Roncobilaccio saranno chiuse in entrata verso Firenze ed in uscita per chi proviene da Bologna.

Pertanto, per chi è diretto verso Firenze o vicininanze, alle stazioni di Pian del Voglio o di Roncobilaccio, la strada che potrà percorrere sarà l’A1 Direttissima.

In alternativa all’ingresso di Rioveggio, per chi viaggia verso Firenze, si consiglia di anticipare l’entrata a Sasso Marconi e procedere, verso Firenze, sempre sulla A1 Direttissima.

In alternativa all’uscita di Rioveggio, chi proviene da Bologna potrà utilizzare la stazione di Sasso Marconi.

