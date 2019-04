Di Giorgi: “Col Pd mix di esperienza e innovazione per governare Firenze”

La deputata e membro della direzione PD, Rosa Maria Di Giorgi, è intervenuta riguardo alle elezioni amministrative fiorentine del 26 maggio.

“La lista del Partito Democratico che andrà ad affiancare il nostro candidato Dario Nardella è frutto di un lavoro accurato, e di una grande capacità di sintesi che restituisce alla città le migliori energie politiche ed amministrative espresse dal territorio”, ha affermato Rosa Maria Di Giorgi.

“Un mix equilibrato di esperienza ed innovazione – sottolinea la deputata-, di rappresentanza e proposta, che saprà essere un solido collante per la campagna elettorale che ci apprestiamo a vivere. Sono convinta che i Fiorentini sapranno dare fiducia ai nostri candidati perché sono persone che in questi anni hanno sempre dimostrato massima apertura verso le istanze della società civile, unita ad un grandissimo senso dell’appartenenza ad una storia grande come quella del Partito Democratico.”

“Un partito che – aggiunge Di Giorgi -, come dimostrato dall’affollatissimo incontro di sabato a San Bartolo a Cintoia, con la guida di Nicola Zingaretti sta decisamente voltando pagina, tornando ad essere, come gli ultimi sondaggi dimostrano, un punto di riferimento vero per tutti coloro che si sentono abbandonati dalla politica, ed in balia della china pericolosa cui il governo Gialloverde sta condannando il nostro Paese.”

“Ora sotto con il lavoro che ci attende, affinché da Firenze riparta quella stagione di riscossa del centrosinistra che tutti auspichiamo”, conclude Di Giorgi.